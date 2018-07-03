У Маріуполі посадовця АМПУ викрили на хабарі

У службовому кабінеті та вдома у чиновника АМПУ проводяться обшуки

У Маріуполі на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у вівторок, 3 липня, затримано посадовця Адміністрації морських портів України (АМПУ). Про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Йдеться про капітана морського порту Маріупольської філії ДП "Адміністрація морських портів України".

"Установлено, що 54-річний посадовець, використовуючи службове становище, впровадив протиправний механізм з вимагання та отримання неправомірної вигоди за прискорення та видачу документів, що посвідчують особу моряків та підтверджують їх кваліфікацію. У разі незгоди з його пропозицією чоловік умисно затягував терміни видачі документів, таким чином схиляючи громадян до передачі йому грошових коштів", - повідомили в прокуратурі.

Фото: затримання чиновника АПМУ (don.gp.gov.ua)

Зазначається, що сьогодні, 3 липня, вказану особу затримано під час чергового етапу вимагання та отримання хабара у сумі 3500 гривень. У службовому кабінеті та за місцем мешкання капітана наразі проводяться обшуки.

"Капітана морського порту затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, суд залишив під вартою колишнього першого заступника голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Наконечного Ю. В.