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СБУ затримала на хабарі співробітника міграційної служби Черкаської області

Новини » Надзвичайні події    20.12.2018 - 21:46
СБУ затримала на хабарі співробітника міграційної служби Черкаської області
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Чиновник вимагав від іноземки хабар за не видворення її за межі України

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у 500 долларів завідувача сектору одного із районних відділень Управління державної міграційної служби в Черкаській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ розповіли, що чиновник вимагав від іноземки хабар у розмірі 5 тис. долларів за не видворення її за межі України та оформлення дозвільних документів для легального проживання в країні.

"Правоохоронці затримали зловмисника у робочому кабінеті під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі п’ятсот доларів. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарництві одного з керівників Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Повідомляється, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України при супроводі відділу в місті Ізмаїл УСБУ в Одеській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником служби за змістом інфраструктури Ренійського філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України.

Також Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичному хабарництві працівників охорони "Укрзалізниці", які організували схему розкрадання вантажів на залізниці.

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