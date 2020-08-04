СБУ задержала на взятке чиновника Киевской ОГА

Правоохранители задержали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации. Чиновника подозревают в вымогательстве 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Задержание проводили сотрудники СБУ и детективы Главного управления Нацполиции в Киеве. Чиновника поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды.

"Согласно материалам следствия, служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области. Злоумышленник задержан сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители проводят обыски в помещении Департамента регионального развития Киевской ОГА, решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось о задержании на взятке директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации.