СБУ задержала трех "телефонных минеров"

Они осуществили ложные сообщения с угрозами террористического характера

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех людей в разных регионах Украины, которые осуществили заведомо ложные сообщений с угрозами террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, в Одесской области разоблачили анонима, который сообщил о минировании одного из районных судов и больницы. Таким образом злоумышленник пытался сорвать судебное слушание о продлении ему срока меры пресечения в виде содержания под стражей

"Телефонному террористу" объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также в Одессе задержали еще одного мужчину, который находясь в состоянии алкогольного опьянения сообщил о якобы минировании одного из райотделов полиции города.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Еще одного "минера" правоохранители разоблачили в Ровенской области. Находясь в местах лишения свободы местный житель, решил развлечься и сообщил о минировании локомотивного депо.

"В настоящее время материалы уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса, направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, что в полицию с начала 2018 поступило более 1,5 тыс. ложных сообщений о заминировании.