СБУ затримала трьох "телефонних мінерів"

Вони здійснили неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох осіб у різних регіонах України, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, в Одеській області викрили аноніма, який повідомів про мінування одного з районних судів та лікарні. У такий спосіб зловмисник намагався зірвати судове слухання щодо продовження йому строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

"Телефонному терористу" оголошено підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Також в Одесі затримали ще одного чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння повідомив про нібито мінування одного з райвідділів поліції міста.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.

Ще одного "мінера" правоохоронці викрили у Рівненській області. Перебуваючи у місцях позбавлення волі місцевий мешканець, вирішив розважитись та повідомив про мінування локомотивного депо.

"Наразі матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу, скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у поліцію з початку 2018 надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування.