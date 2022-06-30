СБУ задержала сообщника диверсанта, готовившего взрывы на железной дороге

"СБУ задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Он был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци".

"Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ. После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу - разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - добавляют в СБУ.

Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.