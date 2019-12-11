СБУ затримала рейдерів, які намагалися перепродати багатоквартирний будинок

Фото: недобудований багатоквартирний будинок, який намагалися захопити рейдери (ssu.gov.ua)

Будинок перебував у процесі будівництва

Співробітники Служби безпеки України в Херсоні викрили рейдерську схему, за якою намагалися перепродати недобудований багатоквартирний будинок, в який люди вклали гроші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, у схемі брали участь чиновники Управління державної виконавчої служби головного управління юстиції у Херсонській області. Вони незаконно заарештували майно забудовника, який взяв гроші від інвесторів на будівництво житла для них.

"Під штучним приводом чиновники занизили експертну оцінку об'єкта та передали на реалізацію у держпідприємства "Сетам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, чиновники діяли в інтересах фірм, наближених до кримінальних кіл регіону. Вони організували відчуження нерухомості за вартістю приблизно в 10% реальної вартості недобудови.

Зараз розпочато процес повернення законному власнику корпоративних прав.

Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, оголосили про підозру начальнику Олешковского районного відділу і старшому державному виконавцю Корабельного районного відділу ДВС Херсонської області. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила керівників поліцейських підрозділів на "кришуванні" притонів у Києві. Вони щомісяця отримували по 2 тисячі доларів від власників.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему розкрадання грошей, призначених для реконструкції дитсадків. Всього злочинним способом вивели 1,3 млн гривень.