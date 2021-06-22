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СБУ задержала разыскиваемого Интерполом россиянина-террориста

Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкассах гражданина России, который находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера. Он скрывался в Украине с 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила иностранного гражданина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Злоумышленника удалось задержать в г. Черкассы в ходе спецоперации, которая проходила в рамках противодействия международному терроризму", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что иностранец скрывался на территории Украины с 2019 года. Здесь он пытался избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории другого государства.

Сейчас к задержанному применен временный арест сроком 40 суток и он помещен в государственное учреждение "Черкасский следственный изолятор" до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов государства-инициатора розыска.

Операцию провели сотрудники Службы безопасности Украины в Черкасской и Хмельницкой областях при непосредственной координации Департамента защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

На обнародованных СБУ фото задержанный держит паспорт Российской Федерации.

Напомним, в начале июня в Полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.

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Служба безопасности Украины