UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Памятник Бандере во Львове хотели обстрелять ракетами. СБУ задержала корректировщика

Фото: СБУ задержала корректировщика ракетного удара по памятнику Бандере во Львове (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области задержаны двое сторонников Путина, один из которых должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы уже задержали предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления.

"А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", - добавляют в СБУ.

Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

Как сообщалось, СБУ задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.

Также в Николаеве правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по городу. Преступник передавал информацию врагу через социальные сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины