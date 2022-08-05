Памятник Бандере во Львове хотели обстрелять ракетами. СБУ задержала корректировщика

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы уже задержали предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления.

"А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", - добавляют в СБУ.

Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.