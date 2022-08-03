СБУ задержала помощника нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, устроиться гауляйтером планировал Александр Замирайло. Также, как рассказал источник издания, Замирайло был помощником народного депутата Василия Нимченко.

В СБУ отметили, что депутат возглавлял фракцию "ОПЗЖ" в Черкасском горсовете. Он оправдывал агрессию России против Украины и планировал возглавить оккупационную администрацию.

Вместе с соратницей они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу Кремля. Утверждали, что война в Украине - это лишь гражданский конфликт. Коллаборанты ждали, когда враг захватит город и не хотели оказывать сопротивление, а также осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Злоумышленник также пытался бежать из страны, но СБУ задержала депутата накануне выезда в США. Обоим фигурантам уже объявили подозрение.

Стоит отметить, что Александр Замирайло является уроженцем Черкасс. В 1990-1992 годах служил в армии, имеет звание сержанта.

Коллаборант занимался предпринимательством. В 2020 году был избран депутатом в городской совет Черкасс, где возглавил фракцию уже запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".