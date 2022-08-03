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СБУ затримала помічника нардепа, який хотів стати гауляйтером Черкаської області

Фото: СБУ затримала депутата міськради Черкас Олександра Замирайла (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила помічника чинного нардепа, який водночас був депутатом Черкаської міськради. Він хотів стати гауляйтером Черкаської області у разу окупації регіону Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За словами джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, влаштуватися гауляйтером планував Олександр Замирайло. Також, як розповіло джерело видання, Замирайло був помічником народного депутата Василя Німченка.

В СБУ зазначили, що депутат очолював фракцію "ОПЗЖ" у Черкаській міськраді. Він виправдовував агресію Росії проти України та планував очолити окупаційну адміністрацію.

Разом з поплічницею вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь Кремля. Стверджували, що війна в Україні - це лише громадянський конфлікт. Колаборанти чекали, коли ворог захопить місто і не хотіли чинити спротив, а також засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Зловмисник також намагався втекти з країни, але СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США. Обом фігурантам уже оголосили підозру.

Варто зазначити, що Олександр Замирайло є уродженцем Черкас. У 1990-1992 роках служив в армії, має звання сержанта.

Колаборант займався підприємництвом. У 2020 році був обраний депутатом до міської ради Черкас, де очолив фракцію вже забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ затримала керівника охорони підсанкційного нардепа Деркача.

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