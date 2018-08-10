СБУ задержала подозреваемого в подрыве общества венгерской культуры Закарпатья

Оперативники СБУ задержали подозреваемого в организации подрыва общества венгерской культуры

За процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области было взято под стражу подозреваемого в подрыве здания "Общества венгерской культуры Закарпатья". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры закарпатской области.

Речь идет о случае в городе Ужгород, где сдетонировало взрывное устройство, которое было установлено одним из преступников. В результате взрыва было уничтожено имущество и поврежден фасад здания.

8 августа 2018 оперативные работники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры в Днепропетровской области задержали подозреваемого в организации этого преступления.

В четверг, 9 августа 2018, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в данном уголовном производстве. Действия подозреваемого квалифицируются по ст. 14, ст. 113 УКУ (подготовка к диверсии), ч. 2 ст. 258 УКУ (теракт), ч. 1 ст. 263 УКУ (приобретение, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц).

Напомним, СБУ задержала бывшего "командира взвода ЛНР". Находясь на "должности командира взвода" бандгруппировки, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска.