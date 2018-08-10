СБУ затримала підозрюваного в підриві товариства угорської культури Закарпаття

Оперативники СБУ затримали підозрюваного в організації підриву товариства угорської культури

За процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області було взято під варту підозрюваного у підриві будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття". Про це повідомляє прес-служба прокуратури закарпатської області.

Мова йде про випадок у місті Ужгород, де здетонував вибуховий пристрій, який був встановлений одним зі злочинців. В результаті вибуху було знищено майно й пошкоджено фасад будівлі.

8 серпня 2018 оперативні працівники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури в Дніпропетровській області затримали підозрюваного в організації цього злочину.

В четвер, 9 серпня 2018, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Дії підозрюваного кваліфікуються за ст. 14, ст. 113 ККУ (підготовка до диверсії), ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт), ч. 1 ст. 263 ККУ (придбання, перевезення вибухових речовин) й ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна, вчинене групою осіб).

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього "командира взводу ЛНР". Перебуваючи на "посаді командира взводу" бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах в районі селища Металіст та на околицях Луганська.