Генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва

Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Генерал-майор за завданням ФСБ Росії планував вбивство добровольця Адама Осмаєва

Контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, Шайтанів підозрюється у державній зраді і здійсненні терористичних актів. Зокрема, за завданням ФСБ Російської Федерації він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

"СБУ зібрала достатньо доказів, які переконливо свідчать - Шайтанів є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо - і відеозапису", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання Валерія Шайтанова (facebook.com/SecurSerUkraine)

Згідно з матеріалами справи, Шайтанів, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, насправді перебував у агентурної зв'язку під псевдонім "Бурлака" з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим.

Єгоров є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ - підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

Слідство також має незаперечні докази того, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанів планував проведення терористичних актів на території України.

Нагадаємо, в червні 2017 року на столичному Подолі кілер заманив Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуеву на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара Україна видала терористичної угруповання "ДНР" в рамках обміну полоненими.