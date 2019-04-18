СБУ задержали мошенника со взяткой для "руководства ГПУ"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали гражданина, который требовал и получил 500 тыс. долларов неправомерной выгоды якобы для руководства Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как отмечается, в 2018 году Главной военной прокуратурой Дарницкого райсуда Киева направлено обвинительный акт в уголовном производстве от 03.11.2016 по обвинению гражданина Л. и гражданина Д. в совершении уголовных правонарушений. В настоящее время обвинительный акт находится на рассмотрении в суде на стадии подготовительного судебного заседания. Государственное обвинение осуществляют прокуроры ГВП ГПУ.



В начале февраля этого года знакомый обвиняемых гражданин Н. сообщил, что имеет возможность решить с Генпрокурором Ю. Луценко и заместителем - главным военным прокурором А. Матиосом вопрос относительно принятия решения о закрытии уголовного производства. За принятие такого решения, обвиняемым гражданам Л. и Д. необходимо предоставить якобы для Генпрокурора и его заместителя неправомерную выгоду в сумме 500 тыс. долларов.



Сегодня после передачи обвиняемыми гражданами Л. и Д. предмета неправомерной выгоды в сумме 500 тыс долларов гражданину Н., последнего задержали следователи СБУ в соответствии с требованиями статьи 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Фото: задержание (facebook.com/LlutsenkoYuri/)

Ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники ГПУ задержали на взятке 200 тыс. долларов руководителя и заместителя Держгеокадастру Украины в Закарпатской области. Должность председателя Держгеокадастру в Закарпатской области занимала Светлана Мельничук

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили на взятке руководство государственной акционерной компании "Хлеб Украины". Как сообщается, топ-менеджеры компании совместно с заместителем городского головы одного из облцентров требовали 100 тыс. гривен на месяц от бизнесмена. За указанную сумму злоумышленники гарантировали мужчине не расторжения договора аренды части имущественного комплекса одного из дочерних предприятий компании.