СБУ задержала корректировщиков огня по бронетанковым заводам

Сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков огня по бронетанковым предприятиям "Укроборонпрома". Один из них оказался ведущим инженером завода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственного концерна "Укроборонпром".
Инженера-коллаборанта разоблачило подразделение безопасности самого же завода. Преступник сообщал о последствиях ракетного обстрела предприятия в Россию.
Также задержан еще один корректировщик по заводам Укроборонпрома. Предателем оказался бывший работник завода, который предоставлял координаты для задачи российским военным о ракетных ударов по заводу. Также он корректировал огонь после их нанесения.
"Укроборонпром в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально содействует правоохранительным органам в установлении и привлечении к ответственности лиц, которые работают на государство-агрессора", - заявил заместитель генерального директора по безопасности ГК "Укроборонпром" Роман Забарчук.
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