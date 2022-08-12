UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ задержала корректировщика ракетного удара по Харьковской ОГА

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетный удар по Харьковской ОГА (ssu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили агента ФСБ, который корректировал ракетные удары в Харьковской области. В частности, мужчина причастен к обстрелу здания областной государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, агентом является бывший правоохранитель. Он был завербован ФСБ во время пересечения границы с Россией в 2019 году. После получения оперативного псевдонима его перевели в состояние ожидания.

"Законсервированный" шпион начал действовать после полномасштабного вторжения России. С ним связался "куратор", которому агент передавал важные данные об объектах и информацию о пребывании в них людей.

Оккупанты обещали, что после выполнения "задач" корректировщика выведут в Россию и оформят гражданство.

Именно по наводке злоумышленника оккупанты ударили ракетами по зданию Харьковской ОГА и еще семи гражданским объектам.

Вражескому агенту объявили подозрение.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по зданию Харьковской ОГА 1 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныракетный ударХарьков