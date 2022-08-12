СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Харківській ОДА

За даними слідства, агентом є колишній правоохоронець. Він був завербований ФСБ під час перетину кордону з Росією у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніма його перевели у стан очкування.

"Законсервований" шпигун почав діяти після повномасштабного вторгнення Росії. З ним зв'язався "куратор", якому агент передавав важливі дані про об'єкти та інформацію щодо перебування в них людей.

Окупанти обіцяли, що після виконання "завдань" коригувальника виведуть у Росію та оформлять громадянство.

Саме за наведенням зловмисника окупанти вдарили ракетами по будівлі Харківської ОДА та ще семи цивільних об’єктах.

Ворожому агенту оголосили підозру.