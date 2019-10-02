СБУ задержала информатора "ДНР"

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая передавал разведывательные данные об украинских военных боевикам так называемой "Донецкой народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что жительница Великоновоселковского района по собственной инициативе возобновила контакты с главарем одного из диверсионно-разведывательных подразделений боевиков.

"По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера. Женщина по телефону сообщала сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещение военной техники. Куратор передавал полученную информацию к "Министерству госбезопасности "ДНР", - говорится в сообщении.

Женщине объявлено подозрение в нарушении ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на территории оккупированных Донецка и Луганска началась "перепись населения". В "республиках" планируется проведение "переписи" путем поквартирного обхода населения, который будет проводиться с 1 по 14 октября.

Также сообщалось, что по данным украинской разведки, на Донбассе боевики начали ротацию на передовой. Такие меры боевики приняли из-за проблем с комплектацией личного состава.