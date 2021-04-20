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СБУ задержала хакера, который украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады

Автор: Андрей Василюк

В Херсонской области украинские правоохранители совместно с американскими коллегами задержали украинского хакера, который занимался кражей реквизитов доступа к банковским счетам в США и Канаде. Ему удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

"Киберпециалисты СБУ, совместно с американскими правоохранительными органами, заблокировали на Херсонщине противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерского сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

По словам правоохранителей, уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тысяч. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в "DarkNet".

"Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов. Во время проведения следственных действий получены неопровержимые доказательства противоправной деятельности хакера. У подозреваемого изъято компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения", - сообщили в СБУ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря до десяти лет лишения свободы за серию кибератак на американские компании. Они привели к финансовым потерям на сумму свыше 1 млрд долларов.

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