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В Украине ликвидировали агентурную сеть РФ. Ею руководил "Профессор" из Одессы

Фото: СБУ задержала группу агентов ФСБ (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ разоблачила и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Руководителем группы оказался житель Одессы. Он был завербован россиянами и получил псевдоним "Профессор".

Он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая в нее жителей других областей.

ФСБ интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектах критической инфраструктуры в регионах Украины.

СБУ задержала "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении в государственной измене.

Напомним, в Одесской области задержали руководителя таможенного поста "Рени", который требовал взятки за экспорт зерна из Украины.

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