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В Одесской области таможенник зарабатывал взятками на экспорте зерна

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 16:26
В Одесской области таможенник зарабатывал взятками на экспорте зерна Фото: в Одесской области таможенник зарабатывал взятками на экспорте зерна (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Во время получения взятки задержан руководитель таможенного поста "Рени" Одесской таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Руководитель поста в течение июля 2022 года требовал от представителя предпринимателя систематически предоставлять ему взятку. За это обещал не создавать искусственных препятствий и ускорить таможенное оформление экспорта зерновых культур из Украины.

Стоимость за один грузовой автомобиль составляла более тысячи гривен.
Правоохранители задержали его после получения 154 тыс грн неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.В Одесской области таможенник зарабатывал взятками на экспорте зерна

Напомним, работника СБУ разоблачили на взятке. Он требовал от фигуранта уголовного дела деньги взамен на "помощь".

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Государственная таможенная служба
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