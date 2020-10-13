СБУ задержала группировку на продаже взрывчатки накануне Дня защитника

Фото: задержание преступников (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила участников межрегиональной группировки, которые занимались изготовлением и продажей взрывчатки. Их задержали накануне Дня защитника Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в состав группировки входили уголовник, военный Вооруженных сил и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором этой группы оказался человек, который управлял ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах.

Правоохранители провели 7 оперативных закупок, во время которых разоблачили преступников на продаже оружия и взрывчатых устройств. Их совершали в Киеве, Житомире и во Львовской области. В частности, было зафиксировано попытку продажи четырех реактивных противотанковых гранат, трех автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

Также обнаружили самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 кг.

Фото: изъятая взрывчатка и оружие (ssu.gov.uа)

Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах. Открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (сбыт огнестрельного оружия).

Напомним, в Украине практически еженедельно злоумышленники закладывают взрывчатку.