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СБУ задержала экс-сотрудника КГБ, который корректировал удары по Львовской области

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Львов, Вторник 28 июня 2022 12:11
СБУ задержала экс-сотрудника КГБ, который корректировал удары по Львовской области Фото: Служба безопасности Украины (volyn.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника КГБ СССР, который в течение марта 2022 года корректировал ракетные удары российских войск по Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-слжбы Офиса генпрокурора и СБУ.

"Уроженец г. Львова, будучи бывшим работником КГБ СССР, в течение марта 2022 оказывал помощь государству-агрессору и его военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины. Мужчина с помощью одного из мессенджеров передавал информацию представителями РФ о местонахождении ВСУ на территории Львовской области для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В СБУ отметили, что в течение последних дней корректировщиков вражеского огня также было задержано в Киеве и Донецкой области.

Напомним, утром 25 июня Львовская область, как и многие другие регионы Украины, подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет с Черного моря.

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