СБУ затримала екс-співробітника КДБ, який коригував удари по Львівській області
Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника КДБ СРСР, який протягом березня 2022 року коригував ракетні удари російських військ по Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слжби Офісу генпрокурора і СБУ.
"Уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.
Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
В СБУ зазначили, що протягом останніх днів коригувальників ворожого вогню також було затримано в Києві та Донецькій області.
Нагадаємо, вранці 25 червня Львівська область, як і багато інших регіонів України, зазнала ракетних атак. Росія випустила шість ракет з Чорного моря.
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