СБУ задержала экс-боевика группировки "Призрак"

Военная контрразведка задержала в Донецкой области бывшего участника террористической группировки "Призрак", которая входила в состав так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, в 2014 году житель Бахмутского района после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, присоединился к рядам террористической организации "ДНР". Мужчина нес "боевое дежурство" на блокпостах вблизи Северска в составе незаконной группировки "Призрак".

"После освобождения населенного пункта силами АТО летом 2014 года он сбежал от боевиков, и длительное время скрывался на территории Российской Федерации", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что бывший боевик был задержан сотрудниками контрразведки в конце 2019 года после его возвращения на подконтрольную Украине территорию Донецкой области. Сейчас боевику сообщено о подозрении в уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Украине территорию так называемого бывшего "министра" угольной промышленности "ДНР". Мужчина дал признательные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса.