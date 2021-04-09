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СБУ затримала двох поліцейських, вони вимагали хабар за повернення грошей потерпілому

Новость на русском → Івано-Франківськ, П'ятниця 09 квітня 2021 18:47
СБУ затримала двох поліцейських, вони вимагали хабар за повернення грошей потерпілому Фото: співробітник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох співробітників відділу протидії кіберзлочинів Нацполіціі. Вони вимагали та отримали від потерпілого 150 тисяч гривень.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

В ході слідства встановили, що підприємець з Івано-Франківська звернувся в поліцію із заявою про злочин. Хакери спробували викрасти з його банківського рахунку 900 тисяч гривень. Однак банк заблокував операцію як підозрілу. Для розблокування коштів бізнесмен повинен був представити в кредитну організацію документ про відкриття кримінальної справи за цим фактом.

Відзначається, що поліцейські гарантували підприємцю доступ до заблокованих коштів за "винагороду" в 150 тисяч доларів. Правоохоронців затримали в момент передачі грошей. Їм повідомили про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фото: затримання поліцейських на хабарі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку квітня Держбюро розслідувань (ДБР) направило обвинувальний акт щодо прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур і старшого оперуповноваженого одного з головних управлінь СБУ. Вони підозрюються у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.

Відзначимо, в кінці березня, оперативники ДБР затримали в Києві головного ревізора-інспектора ГУ ДПС в Київській області після одержання ним хабара.

РБК-Україна писало, що в Київській області затримали на хабарі керівника ОТГ.

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