СБУ затримала двох поліцейських, вони вимагали хабар за повернення грошей потерпілому
Служба безпеки України (СБУ) затримала двох співробітників відділу протидії кіберзлочинів Нацполіціі. Вони вимагали та отримали від потерпілого 150 тисяч гривень.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
В ході слідства встановили, що підприємець з Івано-Франківська звернувся в поліцію із заявою про злочин. Хакери спробували викрасти з його банківського рахунку 900 тисяч гривень. Однак банк заблокував операцію як підозрілу. Для розблокування коштів бізнесмен повинен був представити в кредитну організацію документ про відкриття кримінальної справи за цим фактом.
Відзначається, що поліцейські гарантували підприємцю доступ до заблокованих коштів за "винагороду" в 150 тисяч доларів. Правоохоронців затримали в момент передачі грошей. Їм повідомили про підозру в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на початку квітня Держбюро розслідувань (ДБР) направило обвинувальний акт щодо прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур і старшого оперуповноваженого одного з головних управлінь СБУ. Вони підозрюються у вимаганні 100 тисяч доларів хабара.
Відзначимо, в кінці березня, оперативники ДБР затримали в Києві головного ревізора-інспектора ГУ ДПС в Київській області після одержання ним хабара.
РБК-Україна писало, що в Київській області затримали на хабарі керівника ОТГ.