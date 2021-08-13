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СБУ задержала двух боевиков "Л/ДНР", которые обстреливали украинских военных

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении двух боевиков "Л/ДНР". Их задержали в ходе спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы разоблачили и задержали злоумышленников во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях.

В пророссийских "формированиях" боевики служили в течение 2014-2016 годов.

За это время злоумышленники побывали в боях вблизи Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Фото: СБУ задержала боевиков (ssu.gov.ua)

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