RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ затримала двох бойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали українських військових

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох бойовиків "Л/ДНР". Їх затримали в ході спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Контррозвідники спецслужби викрили та затримали зловмисників під час спецоперації в Одеській і Харківській областях.

У проросійських "формуваннях" бойовики служили протягом 2014-2016 років.

За цей час зловмисники побували у боях поблизу Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Фото: СБУ затримала бойовиків (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонбас