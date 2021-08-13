СБУ затримала двох бойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали українських військових

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття двох бойовиків "Л/ДНР". Їх затримали в ході спецоперації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
Контррозвідники спецслужби викрили та затримали зловмисників під час спецоперації в Одеській і Харківській областях.
У проросійських "формуваннях" бойовики служили протягом 2014-2016 років.
За цей час зловмисники побували у боях поблизу Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
Фото: СБУ затримала бойовиків (ssu.gov.ua)