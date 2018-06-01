СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" на взятке 350 тысяч гривен

Задержан руководитель вокзальной станции Харьков-пассажирский

Киевская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили чиновника "Укрзализныци" на получении 350 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Департаментом безопасности ОАО "Украинская железная дорога" задержан на получении неправомерной выгоды один из руководителей вокзальной станции Харьков-пассажирский филиала "Пассажирская компания" открытого акционерного общества "Украинская железная дорога" и посредника", - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник "Укрзализныци", привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в апреле сообщалось, что в одном из парков Киева на взятке в 7,2 тыс. долларов задержали чиновника "Львовской железной дороги".