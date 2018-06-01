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СБУ затримала чиновника "Укрзалізниці" на хабарі у 350 тисяч гривень

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 20:31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримано керівника вокзальної станції Харків-пасажирський

Київська прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили чиновника "Укрзалізниці" на отриманні 350 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та Департаментом безпеки ПАТ "Українська залізниця" затримано на одержанні неправомірної вигоди одного з керівників вокзальної станції Харків-пасажирський філії "пасажирська компанія" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та посередника.", - йдеться в повідомленні

Встановлено, що чиновник "Укрзалізниці", залучаючи спільника, вимагав від засновника суб'єкта господарювання майже 350 тис. гривень неправомірної вигоди за вирішення питання про перерахування грошових коштів за вже укладеним договором з прибирання приміщень та прилеглої території харківського вокзалу.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що в одному з парків Києва на хабарі у 7,2 тис. доларів затримали чиновника "Львівської залізниці".

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Теги публікації: Укрзалізниця, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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