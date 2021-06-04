Ущерб на десятки миллионов. В нацпарке "Подольские Товтры" прекратили вырубку деревьев

По данным досудебного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, которые на черном рынке стоят около 1 млн грн.

"Оперативники СБУ задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по местам проживания участников группы и на объектах лесного хозяйства. По результатам следственных действий изъято:

крупная партия лесопродукции, стоимость которой устанавливается;

черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий;

грузовая техника и спецоборудование.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.