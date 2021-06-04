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Збиток на десятки мільйонів. У нацпарку "Подільські Товтри" припинили вирубку дерев

Автор: Андрій Василюк

СБУ в Хмельницькій області припинила діяльність організованої злочинної групи, яка незаконно вирубала деревину в Національному природному парку "Подільські Товтри". Також вони здійснювали незаконну діяльність у державних і комунальних лісгоспах, завдавши державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними досудового розслідування, організував незаконну вирубку і збут лісоматеріалів місцевий підприємець та четверо його спільників. Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Лише на одній із ділянок зловмисники знищили майже сотню дерев цінних порід, які на чорному ринку коштують приблизно 1 млн грн.

"Оперативники СБУ затримали п’ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників групи та на об’єктах лісового господарства. За результатами слідчих дій вилучено:

  • велику партію лісопродукції, вартість якої встановлюється;

  • чорнові записи, що містять докази протиправних дій;

  • вантажну техніку і спецустаткування.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або збут лісу, вчинена організованою групою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, наприкінці травня у Львівській області Служба безпеки України заблокувала корупційну схему з незаконного відчуження земель державного лісового фонду. Одним з організаторів механізму виявився місцевий держреєстратор.

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