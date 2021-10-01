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СБУ задержала боевика "ЛНР", сбежавшего от оккупантов в Украину

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Донбасс, Пятница 01 октября 2021 13:15
СБУ задержала боевика "ЛНР", сбежавшего от оккупантов в Украину Фото: СБУ задержала боевика "ЛНР", который сбежал от оккупантов в Украину (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сотрудники СБУ совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Его обнаружили на позиции украинских военных вблизи Попасной с автоматом Калашникова и в бронежилете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, боевик является бывшим жителем Попасной, в 2014 году он выехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

"После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием так называемой "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР", - рассказывают в СБУ.

Указано, что задержанный проходил "службу" на разных должностях и принимал участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Известно, что боевик дал показания следователям СБУ.

По его словам, он якобы "разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город, а другого варианта, как сбежать во время дежурства у него не было".

Сейчас силовики сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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