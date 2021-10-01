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СБУ затримала бойовика "ЛНР", який втік від окупантів до України

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Донбас, П'ятниця 01 жовтня 2021 13:15
СБУ затримала бойовика "ЛНР", який втік від окупантів до України Фото: СБУ затримала бойовика "ЛНР", який втік від окупантів до України (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Співробітники СБУ спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Його виявили на позиції українських військових поблизу Попасної з автоматом Калашникова і в бронежилеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, бойовик є колишнім мешканцем Попасної, у 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

"Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР", - розповідають в СБУ.

Вказано, що затриманий проходив "службу" на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

Зазначено, що бойовик надав свідчення слідчим СБУ.

За його словами, він нібито "розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто, а іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було".

Наразі силовики повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) ККУ.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

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