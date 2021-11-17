СБУ задержала банду рэкетиров: вымогали у фермера более миллиона гривен

Сообщается, что банда занималась вымогательством денег у местного фермера и угрожала ему физической расправой. Банда состояла из украинцев и выходцев из Армении. Они требовали от мужчины 1,2 млн гривен, и за эту сумму обещали "не трогать" его и членов семьи.

"Поскольку предприниматель отказывался платить злоумышленникам, они избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи. В конце концов, потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.