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СБУ задержала банду рэкетиров: вымогали у фермера более миллиона гривен

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Херсонская область, Среда 17 ноября 2021 14:28
СБУ задержала банду рэкетиров: вымогали у фермера более миллиона гривен Фото: СБУ задержала рэкетиров в Херсонской области (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украины задержала банду рэкетиров. Они вымогали у фермера в Херсонской области более миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что банда занималась вымогательством денег у местного фермера и угрожала ему физической расправой. Банда состояла из украинцев и выходцев из Армении. Они требовали от мужчины 1,2 млн гривен, и за эту сумму обещали "не трогать" его и членов семьи.

"Поскольку предприниматель отказывался платить злоумышленникам, они избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи. В конце концов, потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила сеть украинских антивакцинаторов. По данным следствия, их курировали из России.

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Служба безопасности Украины Херсонская область
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