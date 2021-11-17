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СБУ затримала банду рекетирів: вимагали у фермера понад мільйон гривень

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Херсонська область, Середа 17 листопада 2021 14:28
СБУ затримала банду рекетирів: вимагали у фермера понад мільйон гривень Фото: СБУ затримала рекетирів у Херсонській області (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України затримала банду рекетирів. Вони вимагали у фермера в Херсонській області понад мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що банда займалася вимаганням грошей у місцевого фермера і погрожувала йому фізичною розправою. Банда складалася з українців і вихідців з Вірменії. Вони вимагали від чоловіка 1,2 млн гривень, і за цю суму обіцяли "не чіпати" його та членів сім'ї.

"Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, вони побили його і відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх подільників. Щоб жертва не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім'ї. Зрештою, потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам зазначену суму. Всіх членів угруповання затримали "на гарячому", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила мережу українських антивакцинаторів. За даними слідства, їх курирували з Росії.

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Служба безпеки України Херсонская область
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