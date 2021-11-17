СБУ затримала банду рекетирів: вимагали у фермера понад мільйон гривень

Повідомляється, що банда займалася вимаганням грошей у місцевого фермера і погрожувала йому фізичною розправою. Банда складалася з українців і вихідців з Вірменії. Вони вимагали від чоловіка 1,2 млн гривень, і за цю суму обіцяли "не чіпати" його та членів сім'ї.

"Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, вони побили його і відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх подільників. Щоб жертва не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім'ї. Зрештою, потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам зазначену суму. Всіх членів угруповання затримали "на гарячому", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.