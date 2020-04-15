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СБУ затримала банду, причетну до 18 терактів

Новини » Надзвичайні події     15.04.2020 - 13:13
СБУ затримала банду, причетну до 18 терактів
Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

За даними СБУ, банду координували спецслужби Росії

У Дніпрі затримали банду, учасники якої причетні до скоєння 18 терористичних актів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що керував бандою кримінальний авторитет, раніше судимий житель Криму на прізвисько "Арієць". Банда спеціалізувалася на особливо тяжких замовних злочинах.

За даними СБУ, учасників банди координували кримінальні кола, підконтрольні спецслужбам Росії. Ватажки угруповання зустрічалися з кураторами на території Росії, країн ЄС та Близького Сходу.

"За даними слідства органів безпеки, учасники банди причетні до скоєння близько 18 терористичних актів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вони мінували і підпалювали житлові і комерційні будівлі, в яких перебували люди. Під час співробітники СБУ вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 патронів, гранати, електронні та паперові носії інформації. Також виявлено майже 200 000 гривень, більше 20 000 американських доларів і 3000 євро, отриманих злочинним шляхом.

В рамках кримінальної справи, порушеної за статтею "теракт", ватажкам угруповання повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Перевіряється інформація про причетність до замовних вбивств.

Фото: затримання банди (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали у Львівській області учасників банди, яких підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів.

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