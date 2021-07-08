СБУ задержала "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО
Фото: СБУ задержала "авторитета" из России (twitter.com/ServiceSsu)
СБУ разоблачила схема сбыта крупных сумм фальшивых денег. Организатором оказался российский "криминальный авторитет" из списка СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Согласно данным следствия, поддельные банкноты не идентифицировались как фальшивые во время проверки устройством.
Известно, что к преступной схеме были привлечены граждане РФ и Украины. Злоумышленники занимались сбытом фальшивых банкнот, которые поступали в Украину через границу.
Фото: СБУ задержала "авторитета" из России (ssu.gov.ua)
"По местам проживания, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски", - пишет пресс-служба.
Стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 199 злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.