СБУ задержала "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Согласно данным следствия, поддельные банкноты не идентифицировались как фальшивые во время проверки устройством.

Известно, что к преступной схеме были привлечены граждане РФ и Украины. Злоумышленники занимались сбытом фальшивых банкнот, которые поступали в Украину через границу.

Фото: СБУ задержала "авторитета" из России (ssu.gov.ua)

"По местам проживания, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 199 злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.