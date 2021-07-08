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СБУ задержала "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО

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Одесса , Четверг 08 июля 2021 19:10
СБУ задержала "криминального авторитета" из России. Он в списке СНБО Фото: СБУ задержала "авторитета" из России (twitter.com/ServiceSsu)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила схема сбыта крупных сумм фальшивых денег. Организатором оказался российский "криминальный авторитет" из списка СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, поддельные банкноты не идентифицировались как фальшивые во время проверки устройством.

Известно, что к преступной схеме были привлечены граждане РФ и Украины. Злоумышленники занимались сбытом фальшивых банкнот, которые поступали в Украину через границу.

Фото: СБУ задержала "авторитета" из России (ssu.gov.ua)

"По местам проживания, регистрации и в личных автомобилях фигурантов проведены санкционированные обыски", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 199 злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

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Служба безопасности Украины СНБО криминал авторитет
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