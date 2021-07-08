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СБУ затримала "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

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Одеса , Четвер 08 липня 2021 19:10
СБУ затримала "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО Фото: СБУ затримала "кримінального авторитета" з Росії (twitter.com/ServiceSsu)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила схема збуту великих сум фальшивих грошей. Організатором виявився російський "кримінальний авторитет" зі списку РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними слідства, підроблені банкноти не ідентифікувалися як фальшиві під час перевірки пристроєм.

Відомо, що до злочинної схеми були залучені громадяни РФ та України. Зловмисники займалися збуток фальшивих банкнот, які надходили в Україну через кордон.

Фото: СБУ затримала "кримінального авторитета" з Росії (ssu.gov.ua)

"За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що згідно з ч. 2 ст. 199 зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

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Служба безпеки України РНБО криминал авторитет
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