СБУ задержала агентов России и боевиков "ЛНР". Им инкриминируют госизмену

Служба безопасности Украины разоблачила в трех областях Украины российских агентов. Среди них были шпионы, наводчики, пропагандисты и боевики "ЛНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Так, в Луганской области в городе Северодонецк были задержаны 10 боевиков "ЛНР". Они были разбиты в боях накануне. Кроме того, в Северодонецке были разоблачены наводчики российской артиллерии, которые помогали врагу обстреливать город.
В Донецкой области задержали двух местных жителей, которые работали с российскими оккупантами. Они передавали врагу информацию о технике и передислокации ВСУ.
В Полтавской области СБУ задержала и расследует госизмену трех местных жителей. Они помогали российским пропагандистским СМИ проводить акции, призывая украинских военных переходить на сторону врага.
Задержанным злоумышленникам инкриминируют государственную измену. Следственные действия продолжают.
Напомним, ранее СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой. Он рассказывал о неудачной попытке захватить Киев через Бородянку.
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