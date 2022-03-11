СБУ затримала агентів Росії та бойовиків "ЛНР". Їм інкримінують держзраду

Так, в Луганській області в місті Сєвєродонецьк були затримані 10 бойовиків "ЛНР". Вони були розбиті у боях напередодні. Крім того, у Сєвєродонецьку були викриті навідники російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

У Донецькій області затримали двох місцевих жителів, які працювали з російськими окупантами. Вони передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.

У Полтавській області СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони допомагали російським пропагандистським ЗМІ проводити акції, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.

Затриманим зловмисникам інкримінують державну зраду. Слідчі дії продовжують.