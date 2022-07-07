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СБУ задержала агента РФ, который планировал "слить" данные о позициях украинской ПВО

Фото: СБУ задержала агента РФ, который разведывал позиции украинской ПВО (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала российского агента, который разведывал позиции украинской системы противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, агент РФ разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" по отработанным каналам закрытой связи.

По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

В Службе безопасности напомнили, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми оккупанты пытались обстрелять область.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ. Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.

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