СБУ затримала агента РФ, який планував "злити" дані про позиції української ППО

"Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного і східного фронтів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, агент РФ розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він повинен був передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

За однією з версій, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

У Службі безпеки нагадали, що днями система ППО в Дніпропетровській області збила 6 з 7 ракет, якими окупанти намагалися обстріляти область.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зраднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.