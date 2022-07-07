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СБУ затримала агента РФ, який планував "злити" дані про позиції української ППО

Фото: СБУ затримала агента РФ, який розвідував позиції української ППО (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України в Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції української системи протиповітряної оборони на півдні і сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу агресора встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ поблизу південного і східного фронтів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, агент РФ розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він повинен був передати своєму "куратору" через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

За однією з версій, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

У Службі безпеки нагадали, що днями система ППО в Дніпропетровській області збила 6 з 7 ракет, якими окупанти намагалися обстріляти область.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зраднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані в столиці.

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