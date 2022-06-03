СБУ задержала агента ФСБ "на горячем". Предположительно готовил теракты
Фото: СБУ задержала агента ФСБ" на горячем " (ssu.gov.ua)
Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах и предположительно готовился к ряду терактов. Преступника поймали "с поличным".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegrаm-канал СБУ.
Агента ФСБ задержали во время съемки одного из военных объектов. Преступником оказался бывший работник органов исполнительной власти и большой поклонник партии Шария.
"Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти”, - добавляет пресс-служба.
Преступник запросил у ФСБ оружие:
- пистолеты с глушителем и прицелами;
- патроны с магазинами;
- гранаты с запалами;
- противопехотные мины МОН - 50 с радиодетонаторами.
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