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СБУ задержала агента ФСБ "на горячем". Предположительно готовил теракты

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Пятница 03 июня 2022 14:52
СБУ задержала агента ФСБ "на горячем". Предположительно готовил теракты Фото: СБУ задержала агента ФСБ" на горячем " (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах и предположительно готовился к ряду терактов. Преступника поймали "с поличным".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegrаm-канал СБУ.

Агента ФСБ задержали во время съемки одного из военных объектов. Преступником оказался бывший работник органов исполнительной власти и большой поклонник партии Шария.

"Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти”, - добавляет пресс-служба.

Преступник запросил у ФСБ оружие:

  • пистолеты с глушителем и прицелами;
  • патроны с магазинами;
  • гранаты с запалами;
  • противопехотные мины МОН - 50 с радиодетонаторами.

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