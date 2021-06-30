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СБУ заблокировала вывоз из Украины артефактов І тысячелетия до н. э. и Киевской Руси

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Украина, Среда 30 июня 2021 11:55
СБУ заблокировала вывоз из Украины артефактов І тысячелетия до н. э. и Киевской Руси Фото: СБУ заблокировала вывоз из Украины артефактов (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) в Киевской области разоблачила организованную группу контрабандистов, которые пытались переправить в страны ЕС почти 30 посылок с уникальными изделиями, которые датируются І тысячелетием до н. э. и периодом Киевской Руси. Для этого они хотели воспользоваться услугами сервисов международной почтовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что в состав группы входило несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границу. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Переправить контрабанду дельцы планировали через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности:

  • изделия и украшения І тысячелетия до н. э. и периода Киевской Руси;
  • холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н. э.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.

"Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

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Служба безопасности Украины
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