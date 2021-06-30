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СБУ заблокувала вивезення з України артефактів І тисячоліття до н.е. та Київської Русі

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Україна, Середа 30 червня 2021 11:55
СБУ заблокувала вивезення з України артефактів І тисячоліття до н.е. та Київської Русі Фото: СБУ заблокувала вивезення з України артефактів (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України (СБУ) у Київській області викрила організовану групу контрабандистів, які намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами, що датуються І тисячоліттям до н.е. та періодом Київської Русі. Для цього вони хотіли скористатися послугами сервісів міжнародного поштового зв’язку.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, у тому числі на спеціалізованих сайтах.

Переправити контрабанду ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Під час слідчих дій за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема:

  • вироби і прикраси І тисячоліття до н.е. та періоду Київської Русі;
  • холодну зброю, срібні монети та предмети побуту першого тисячоліття н.е.

Експертиза підтвердила належність вилучених предметів до культурних цінностей.

"Наразі одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

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Служба безпеки України
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