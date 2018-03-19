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СБУ заблокировала пропаганду "Житомирской народной республики" в интернете

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 15:12
Фото: Служба безопасности Украины (oda.zt.gov.ua)
Фото: Служба безопасности Украины (oda.zt.gov.ua)

СБУ установила, что идею создания "Житомирской республики" развивали российские пропагандисты  

Служба безопасности Украины заблокировала интернет-сообщество за пропаганду так называемой "Житомирской народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

По данным СБУ, для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали персональные данные реальных жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

"Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что большинство учетных записей, которые поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки ботов. СБУ приняла необходимые меры для блокирования интернет-сообщества фейковой "ЖНР".

 

Співробітники #СБУ заблокували нові спроби кремлівських пропагандистів популяризувати в Інтернеті так звану «Житомирську...

Опубліковано Служба безпеки України 19 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выдворила из Украины российскую журналистку за подготовку антиукраинских сюжетов.

 

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Теги: Служба безопасности Украины, Житомир, сепаратизм
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