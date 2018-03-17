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СБУ выдворила из Украины российскую журналистку

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 14:16
Фото: Наталья Гончарова (life.ru)
Фото: Наталья Гончарова (life.ru)

В РФ принудительно возвращена сотрудница телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию пропагандистку, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала "Россия-24" Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители установили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны.

По информации спецслужбы, пропагандистка планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины.

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - доложили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ предупреждала граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ на временно аннексированной территории Автономной Республики Крым.

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Теги: Служба безопасности Украины, пропаганда РФ, журналисты, депортация
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