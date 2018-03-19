СБУ заблокувала пропаганду "Житомирської народної республіки" в інтернеті

Служба безпеки України заблокувала інтернет-спільноту за пропаганду так званої "Житомирської народної республіки". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

За даними СБУ, для створення необхідної "картинки" зловмисники використовували персональні дані реальних жителів Житомирської області, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки і наповнювали їх антиукраїнською інформацією.

"Правоохоронці, зокрема, задокументували, що російські пропагандисти використовували особисту інформацію і фотографії жительки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої "Житомирської народної республіки". Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій "Д/ЛНР". Жінка навіть не підозрювала про свою "причетність" до створення антиукраїнської сторінки", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що більшість облікових записів, які підтримували "лайками" антиукраїнські пости, мають явні ознаки ботів. СБУ прийняла необхідні заходи для блокування інтернет-спільноти фейкової "ЖНР".

Співробітники #СБУ заблокували нові спроби кремлівських пропагандистів популяризувати в Інтернеті так звану «Житомирську... Опубліковано Служба безпеки України 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ видворила з України російську журналістку за підготовку антиукраїнських сюжетів.