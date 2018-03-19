Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

СБУ заблокувала пропаганду "Житомирської народної республіки" в інтернеті

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 15:12
Фото: Служба безпеки України (oda.zt.gov.ua)
Фото: Служба безпеки України (oda.zt.gov.ua)

СБУ встановила, що ідею створення "Житомирської республіки" розвивали російські пропагандисти

Служба безпеки України заблокувала інтернет-спільноту за пропаганду так званої "Житомирської народної республіки". Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

За даними СБУ, для створення необхідної "картинки" зловмисники використовували персональні дані реальних жителів Житомирської області, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки і наповнювали їх антиукраїнською інформацією.

"Правоохоронці, зокрема, задокументували, що російські пропагандисти використовували особисту інформацію і фотографії жительки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої "Житомирської народної республіки". Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій "Д/ЛНР". Жінка навіть не підозрювала про свою "причетність" до створення антиукраїнської сторінки", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановили, що більшість облікових записів, які підтримували "лайками" антиукраїнські пости, мають явні ознаки ботів. СБУ прийняла необхідні заходи для блокування інтернет-спільноти фейкової "ЖНР".

 

Співробітники #СБУ заблокували нові спроби кремлівських пропагандистів популяризувати в Інтернеті так звану «Житомирську...

Опубліковано Служба безпеки України 19 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ видворила з України російську журналістку за підготовку антиукраїнських сюжетів.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Луганських сепаратистів-викрадачів людей заочно засудили до 12 років
Теги: Служба безпеки України, Житомир, сепаратизм
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top